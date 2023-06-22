Cessione Reggina, chi è l’imprenditore Bruno Grande indicato nel 2023 a capo della cordata

Bruno Grande è un imprenditore piemontese promotore del Made in Italy in Svizzera. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio dovrebbe essere lui l’uomo a capo della cordata degli imprenditori interessati ad acquisire la Reggina, dopo le dimissioni del Presidente Cardona e dell’intero Cda.

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Chi è Bruno Grande

“Sono una persona normale, ma anche un gran lavoratore dal cuore di un sognatore”.

Così si definiva Bruno Grande in un’intervista. Originario di Cuneo, Grande si è trasferito nel Principato di Monaco dove ha lavorato per l’Associazione internazionale delle federazioni di Atletica Leggera. La sua carriera è proseguita poi in Svizzera, dove nel 2017 ha fondato un’azienda che opera nel settore della moda Made in Italy, più precisamente abiti da uomo.

Come è andata

Il 20 luglio 2023 la Reggina è stata ceduta al 100% a Manuele Ilari. Nel giugno 2026 il club è stato acquistato da Claudio Lotito.