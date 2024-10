‘Calciomercato l’Originale’ a Reggio. La conferma di Falcomatà, ecco le date

La notizia lanciata dal noto conduttore di Sky Sport Alessandro Bonan, è stata accolta con grande entusiasmo dal popolo reggino, in modo particolare da quello sportivo. Luglio 2024, Reggio Calabria per una settimana, dal 15 al 19 luglio, ospiterà la nota e seguitissima tramissione calcistica “Calciomercato l’Originale“. La location dovrebbe essere quella dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, i primi sopralluoghi sono stati già effettuati nei giorni scorsi e ovviamente l’obiettivo non sarà solo la scena calcistica, ma tutto quello che può essere il contorno, quindi la pubblicizzazione del territorio, le presenze significative di personaggi che possano essere coinvolti anche per altre iniziative, la risonanza attraverso i social. Dopo i primi contatti e l’ampia disponibilità dimostrata, la Città Metropolitana attenderà una proposta ufficiale che verrà poi valutata.

Interpellato il sindaco Giuseppe Falcomatà, conferma: “Stiamo lavorando per limare i dettagli di questa operazione. E’ anche un nostro obiettivo avere a Reggio Calabria un programma sportivo così importante”.