Presentazione dello slalom Arangea-Gallina, organizzata dalla Scuderia Aspromonte

Si è svolta a Reggio Calabria, nella prestigiosa sede del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la presentazione dello slalom Arangea-Gallina, che si disputerà il prossimo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 dicembre. La gara, organizzata dalla Scuderia Aspromonte, avrà luogo sul tracciato cittadino intervallato da postazioni di birilli che, partendo da Arangea, conduce al quartiere residenziale di Gallina. La competizione si svolgerà sotto l’egida di Aci Sport domenica mattina con partenza alle ore 10.00 e chiusura della strada al traffico cittadino alle ore 08.30.

Il presidente Lello Pirino nel corso della conferenza ha illustrato alla stampa tutti i dettagli della competizione, alla presenza del consigliere della città metropolitana con delega allo Sport e al Turismo Giovanni Latella e del consigliere comunale Demetrio Marino, promotore dell’evento.

Un ottimo supporto alla gara sarà fornito dalle Guardie Ambientali d’Italia che provvederanno alla gestione del traffico cittadino, dalla polizia municipale e metropolitana, dalla Questura e dal comando dei carabinieri di Gallina.