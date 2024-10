Tendopoli San Ferdinando, Bruni: ‘Prima della chiusura serve una proposta risolutiva’

“La decisione di chiudere la Tendopoli Ministeriale di San Ferdinando comunicata dal Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ai Sindaci di San Ferdinando e Gioia Tauro è un primo passo in avanti ma certamente non è risolutiva del problema abitativo per i lavoratori stagionali che ogni anno arrivano nella piana di Gioia Tauro”.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale.

“Per questo saremo attenti e vigileremo per evitare che si ripeta l’operazione propagandistica fatta dall’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini nel 2019 con lo sgombero della baraccopoli senza aver creato valide alternative legate al diritto alla abitazione dei lavoratori già umiliati da paghe da fame e da ritmi di lavoro massacranti. E’ da tempo, Presidente Occhiuto, che assistiamo al proliferare della politica degli spot pubblicitari senza che a questi ci sia un riscontro concreto.

La Calabria, dopo il suo insediamento, e grazie a tutti gli annunci che lei ha fatto dovrebbe essere una regione modello ma purtroppo non è così. È sempre quella, purtroppo. Ecco perché ci permettiamo di dubitare anche questa volta. La sua disponibilità di mettere a disposizioni delle risorse per la bonifica dell’area a noi appare insufficiente rispetto alla complessità dei problemi che esistono in quella zona. E’ necessario mettere in campo una proposta organica di politiche abitative per dare finalmente dignità ai lavoratori stagionali.

Noi siamo pronti, come abbiamo dimostrato in questi mesi di lavoro ad offrire il nostro contributo di idee per trovare valide soluzioni. In tal senso ci troviamo d’accordo con i Sindaci di San Ferdinando e Gioia Tauro i quali nel corso dell’incontro in Prefettura hanno messo in evidenza proposte concrete anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR”.