Aeroporto di Reggio: O.R.S.A. annuncia lo sciopero, i lavoratori smentiscono

Denunce e smentite. Sembra ormai questa la scia intrapresa dallo scalo aeroportuale reggino che, nelle ultime settimane è finito al centro di “strane” vicende.

“L’OR.S.A. Trasporto Aereo, sorpresa dalla persistente disattenzione nei confronti dei lavoratori del comparto e dichiara una seconda azione di sciopero contro le politiche della S.A.CAL.”.

È questo il titolo di un comunicato stampa che, lo scorso 6 luglio, la sigla sindacale inviava alle testate locali, in cui si annunciava uno sciopero al Tito Minniti.

Nella giornata di oggi è arrivata la risposta da parte dei “lavoratori del rinato aeroporto di Reggio Calabria“, dal titolo: “Il prossimo 21 luglio al Tito Minniti un sindacato fantasma ha proclamato uno sciopero fantasma! Ma tranquilli i fantasmi…non esistono”.

Situazione analoga era avvenuta anche nelle scorse settimane con la denuncia del Sindacato della Guardie Giurate e la pronta replica de La Torpedine Srl.

“Nonostante gli attuali proclami, il sindacato OR.S.A. Trasporti, rimane sorpreso dalla nullità dell’azione politica nei confronti del mondo del lavoro, rappresentato dalla realtà degli aeroportuali, che a gran voce rivendicano rispetto delle regole, e del CCNL. Lavoratori ai quali, in alcuni casi, non vengono nemmeno riconosciute le prestazioni di lavoro supplementari, ed operanti senza regole e direttive precise, nonostante le numerose istanze. Lavoratori sotto stress nel bel mezzo della “summer”, ai quali non è arrivato il dovuto supporto mediante il reperimento di risorse da mercato esterno necessarie. Basti pensare che a Lamezia Terme le graduatorie dei lavoratori stagionali non sono state esaurite, e che a Reggio e Crotone non è arrivato nessun supporto per opinabili scelte aziendali. Per non parlare poi delle incompiute relative ad infrastrutture aeroportuali non adeguate, e che lasciano numerosi dubbi anche sul tema della sicurezza. […]

Per questo, ed altri motivi, dettagliati nel documento relativo alla proclamazione della seconda azione di sciopero, indetta dal S.A.T.A.-OR.S.A. Trasporti, per la data del 21.07.2024 dalle ore 13.00 alle ore 17.00, continua l’azione di protesta, affinché gli attori principali facenti parte del processo di sviluppo del sistema aeroportuale, possano, con azioni concrete, iniziare a dare le risposte necessarie di fronte all’urlo di sofferenza lanciato dai lavoratori, disattesi e delusi per quanto ancora non è stato fatto”.