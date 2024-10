Aeroporto di Reggio, La Torpedine smentisce il SNGG: ‘Azione di concorrenza sleale’

Nessun problema con i lavoratori assicura la società, illustrando nel dettaglio il piano in atto per la tutela e la turnazione. La nota de La Torpedine Srl

Riceviamo e pubblichiamo la noga di smentita da parte de La Torpedine Srl in riferimento all’articolo “Aeroporto di Reggio, il Sindacato Nazionale Guardie Giurate: “Operatori costretti a tre rientri“.

“Si intende stigmatizzare con vigore i contenuti delle esternazioni dell’organizzazione sindacale firmataria, poiché – oltre ad essere priva di qualsivoglia rappresentatività sul luogo di lavoro in quanto priva di iscritti tra il personale cui si fa riferimento – strumentalizza dinamiche lavorative che hanno già trovato ampia risoluzione di concerto con le rappresentanze sindacali legittimamente costituite”.

Nella nota inviata dalla società si legge ancora:

“In modo del tutto inveritiero ed ingeneroso il S.N.G.G. scrive di “Lavoratori privati della possibilità, anche ridotta al minimo indispensabile, di organizzare le proprie esigenze personali e familiari” e costretti “dalla società “La Torpedine”, anche a causa della carenza di personale formato, a svolgere turni spezzati con tre rientri in una stessa giornata”.

Sul punto urge, per dovere di correttezza informativa verso i lettori e verso gli Enti, che i turni cd. spezzati erano dipesi unicamente dalle modifiche al piano voli – ascrivibile ad insindacabile valutazione della Committenza – ai quali è legata l’attività lavorativa presso i varchi di sicurezza; lo stesso istituto La Torpedine, rilevata la problematica e manifestata sensibilità verso le esigenze del personale, ha avuto modo di gestirla e risolverla prontamente di concerto con l’Ente committente a decorrere dal 14/03/2024, grazie alla proficua sinergia mantenuta e sviluppata con Sacal, che ha condotto anche all’implementazione di servizi aggiuntivi onde armonizzare l’articolazione della turnazione delle GPG ed ottimizzarne la funzionalità con le esigenze della committenza, nel contempo assicurando un’applicazione della turnistica più confacente con le esigenze espresse dal personale.

Sotto tale profilo quanto segnalato dal S.N.G.G., oltre ad essere clamorosamente tardivo ed intempestivo, nemmeno corrisponde a verità e tende unicamente ad ingenerare confusione nel lettore e gettare gratuito discredito all’immagine professionale de La Torpedine srl.

Vieppiù, a smentita integrale dell’assunto secondo il quale l’istituto non garantirebbe il necessario recupero delle energie psicofisiche del personale, si evidenzia che proprio grazie alla copertura garantita dal bacino di organico a disposizione de La Torpedine sull’intero territorio regionale, già a decorrere dal primo anno, nonostante le gpg non avessero ancora maturato le ferie, è stata assicurata un’alternanza sulle postazioni dello scalo reggino durante il periodo estivo che si rivelasse funzionale al riposo ed al recupero dal punto di vista psicofisico, anche perché il personale assorbito in seguito a procedura di cambio appalto, lamentava una situazione di stress derivante dalla pregressa gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta uscente correlata alla mancata puntuale fruizione di riposi e permessi, circostanza che il rappresentante sindacale firmatario del denigratorio comunicato quivi censurato ben dovrebbe conoscere, essendo ancora, guarda caso, un dipendente di quella ditta uscente.

La Torpedine srl può fregiarsi senza timore di smentita alcuna del rispetto puntuale ed impeccabile, dall’atto del subentro nell’appalto sullo scalo aeroportuale di Reggio Calabria, delle previsioni di contrattazione collettiva e si è dotata – proprio per fronteggiare adeguatamente le esigenze operative e superare le preesistenti carenze di organico ascrivibili alla passata gestione che conducevano ad un sistematico suprlus di attività lavorativa – di una forza lavoro adeguata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, alla migliore gestione dei servizi, tanto più che, in vista dell’incremento di voli previsto a decorrere dal 25/04/2024, ha avviato le procedure di nuove certificazioni e decreti prefettizi per come segue:

stanza per rilascio decreti trasmessa in data 16/11/2024, per n.7 nuovi addetti.

Istanza per richiesta esame iniziale enac 24.01.2024 (tutto il personale era stato precedentemente formato)

Il personale necessario a garantire i servizi minimi richiesti dalla Sacal risulta essere regolarmente in possesso dei titoli prefettizi, per come più volte riscontrato dalle autorità competenti presenti all’interno dello scalo ed il numero di unità quotidianamente impiegato sulle postazioni rispetta pedissequamente le previsioni minime previste da PNS e da procedure a livello locale approvate da ENAC territoriale Reggio Calabria.

Sorge, quindi, in modo lecito e spontaneo il dubbio che l’esternazione giornalistica del S.N.G.G. costituisca soltanto un espediente ai danni dell’immagine imprenditoriale de La Torpedine srl, orchestrato da chi non gode nemmanco di rappresentatività in seno al personale operante sull’appalto e che si rivela strumentale – più che a tutelare le reali esigenze dei lavoratori – a mascherare azioni di concorrenza sleale attraverso un segretario regionale che, casualmente, presta attività lavorativa proprio alle dipendenze dell’istituto uscente”.