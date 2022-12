Reggio, Socio Club Underground: cresce l'attesa per Stefano Fusco

“Only good vibes” è questo il leitmotiv che, da sempre, accompagna gli eventi targati Socio Crew e che non poteva non contraddistinguere, anche, il Socio Club Underground. Il “festival” itinerante, giunto alla quarta serata, entra sempre più nel vivo, con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

A Reggio Calabria c’è tanta attesa per la prossima serata ed il prossimo artista. Come sempre, la location sarà svelata agli ospiti, dopo la registrazione sul sito sociocrew.it, 24 ore prima dell’evento.

4° appuntamento del Socio Club Underground a Reggio Calabria

Dopo il successo registrato, la scorsa settimana, da Amuri, così come i precedenti appuntamenti del Socio Club Underground, si torna a stare insieme, ballare, divertirsi e ad ascoltare musica di qualità sabato 10 dicembre.

Special guest dell’evento organizzato dai ragazzi della Socio Crew, Stefano Fusco, attuale Dj Resident dell’Alcazar, noto locale nel cuore di Roma, apprezzato, a livello internazionale, sia dai dj che dai tanti ospiti che partecipano agli eventi nella Capitale.

L’amore per i vinili e la ricerca meticolosa del groove lo portano a partecipare al “Body Funk Festival”, dividendosi la consolle con noti artisti della scena House come Joey Negro e i Souldynamic. I suoi set sono un’esperienza che va dalle melodie vintage della disco fino ai suoni elettronici della scena musicale moderna.

È la prima volta che Fusco arriva nella città dello Stretto, dunque, un evento da non perdere. Per partecipare alla serata niente più lista tramite PR. L’utente potrà registrarsi in autonomia sul sito sociocrew.it e, oltre ad avere le info generali sugli eventi, potrà accedere anche a playlist e podcast creati dagli artisti e amici e ad una newsletter dedicata.

I prossimi appuntamenti

17 dicembre Bugsy (Take it easy, Milano IT);

23 dicembre GNMR (GOA Club, Roma IT).

PARTNER DEL PROGETTO

The Black Sheep, CityNow, Creaco Viaggi.