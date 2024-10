Sol Invictus: un libro di Mario Caligiuri per entrare nello spirito del Natale

Ci sono libri che rendono più magici alcuni periodi dell’anno. Sol Invictus il libro di Mario Caligiuri nasce per farci immergere nelle tante sfumature del clima natalizio. Una pregiata pubblicazione, targata dalla Ferrari Editore, pensata in edizione limitata, che vede la prefazione di Mogol, il più grande paroliere-poeta della musica italiana.

IL LIBRO

Nel fluire del tempo, la dimensione del Natale forma il libro di Mario Caligiuri, una sinfonia fonetica, un processo di alchimia che indaga l’ordine in-visibile del passato, presente e futuro. Un universo di piccole mappe, a volte stellari altre terrestri, in una sequenza temporale che dal 1983 arriva al 2019, per farci riflettere sulle potenzialità poetiche e filosofiche del ri-nascere. Un piccolo e prezioso volume, a tiratura limitata, con pagine dominate da un rosso cardinale che accoglie sussurri e pensieri. Dal colore alle immagini delle opere di Rogier van der Weyden, tutto è stato pensato con l’obiettivo di creare uno squarcio di bellezza che arriva dritto al cuore per un Natale d’autore.

L’AUTORE

Mario Caligiuri, intellettuale civilmente impegnato, saggista e scrittore. Professore all’Università della Calabria, è considerato uno dei più autorevoli studiosi di intelligence a livello europeo. Nel 1985 è stato il sindaco più giovane d’Italia, facendo diventare Soveria Mannelli il comune più informatizzato del nostro Paese. Coordinatore degli assessori alla cultura della Conferenza delle regioni dal 2010 al 2014 È autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche oltre che di successi editoriali, come la “Breve storia della Calabria”, diffusa in 130 mila copie.