Sold out per Massimo Ranieri al Catona Teatro

Catonateatro arriva, martedì 28 agosto, all’ultimo appuntamento e lo fa alla grande con un sold out e con Massimo Ranieri, un grande artista, sulla cresta dell’onda da piu’ di 50 anni ed evergreen per antonomasia, il cui segreto sta oltre che in una voce calda e potente, nel suo irresistibile desiderio di mettersi continuamente in gioco, di sperimentare, di rischiare con estremo coraggio.

Massimo Ranieri ci condurrà in un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in una inedita chiave jazz e sarà accompagnato da una rinnovata formazione composta da eccellenze del mondo musicale quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla tromba, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Israel Varela alla batteria.

Da “Malafemmina” di Totò a “Dove sta Zazà”, passando per “Strada ‘nfosa” di Modugno e “Torero” di Carosone, Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz, iniziato nel 2015 con l’album Malia – Napoli 1950-1960, non tralasciando però i suoi successi di sempre da “Rose rosse” a “Perdere l’amore”, “Da vent’anni” a “Erba di casa mia”.

Malìa sorprende per eleganza e originalità: nella loro rielaborazione morbida e spesso intessuta di assoli ammalianti, i brani acquistano nuova eleganza grazie alla voce dell’artista, dando vita a un mix ironico e frizzante tipico dell’espressività partenopea, ma al tempo stesso elegante e pieno di sfumature dal sapore americano.