Sold out per la riapertura del Teatro ‘F.Cilea’. Reggio applaude gli artisti reggini.

Il teatro ‘F.Cilea’ riapre il sipario sulle note della Traviata. In una stagione che vede amaramente chiuso il tempio della cultura della città di Reggio Calabria, la platea del ‘Cilea’ torna ad essere protagonista con una serata da ‘sold out’. Operetta, balletto classico, musical, prosa, musica etnica, musica leggera, danza moderna e cabaret. L’evento ‘Il teatro Cilea riapre con i suoi artisti’ organizzato dalla Presidenza e dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Centro Studi Quasimodo, è stato presentato da Giacomo Battaglia ed Alessandra Giulivo con ospite d’onore il maestro orafo calabrese Gerardo Sacco, ambasciatore nel mondo della creatività e del talento calabrese. Uno spettacolo intenso e coinvolgente che ha voluto promuovere la cultura ed il talento degli artisti del conservatorio “Francesco Cilea” e dell’accademia di Belle Arti di Reggio Calabria che ha realizzato costumi e scenografie.‘Io ho orgogliosamente pagato il biglietto’. E’ la frase che si legge sul tagliando di ingresso e che incoraggia il pubblico a suggellare un nuovo legame culturale con la città. La serata, dedicata alla lirica in occasione del bicentenario della nascita del grande compositore italiano Giuseppe Verdi, inizia con l’atto primo della Traviata, interpretata da giovani talenti del conservatorio di Reggio, accompagnati dall’orchestra del teatro Cilea diretta dal maestro Gianrosario Presutti e dal coro diretto dal maestro Bruno Tirotta. Alla lirica ha seguito un mix di espressioni artistiche. Dalla musica popolare alla musica leggera, al musical ed al balletto, dal teatro al cabaret, con il coinvolgimento anche delle scolaresche dei licei scientifici di Reggio, conclusasi con il canto di ‘Bianco Natale’.‘Ci siamo accostati con molta umiltà al teatro Cilea cercando di sopperire ad una carenza culturale di vitale importanza venutasi a creare per le note vicende amministrative cittadine – spiega Eduardo Lamberti Castronuovo Assessore Politiche e Pianificazione Culturale Beni Culturali Difesa della Legalità – Lo abbiamo fatto con un grande spirito di servizio mettendo in rete tutte le Istituzioni cittadine, anche quelle che fino ad ora non avevano avuto la possibilità di esprimersi al meglio delle loro capacità. Aver potuto riaprire il sipario sulle note della Traviata, con l’orchestra in buca e con le scenografie ed i costumi dell’Accademia – conclude l’assessore Lamberti – è già per noi una grande vittoria di orgoglio e di regginità.’Un esperimento coraggioso che questa città ha pienamente meritato.‘Il messaggio della cultura a chilometro zero – afferma il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa – trova la sua realizzazione nel far salire sul palcoscenico i nostri giovani artisti. E’ grande il desiderio di rispolverare la nostra identità calabrese e di valorizzare ogni aspetto della cultura. Mi auguro – conclude il Presidente Raffa – che in un prossimo futuro si possa assicurare alla collettività una stagione teatrale di tutto rispetto, trovando condivisione negli Organismi sopraordinati.’