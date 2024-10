Sold out su sold out per il tour di Biagio Antonacci al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Proseguono con strepitoso successo le vendite del Biagio Antonacci tour 2017/2018 che ancor prima della partenza del 15 dicembre sta inanellando sold out su sold out. Il tour farà tappa anche in Calabria, organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, il 16 e 17 gennaio, quando arriverà al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Il successo di Antonacci non si fermerà alla sola Italia: se per primavera è previsto il nuovo tour “Dediche e manie” che prende il titolo dalla recentissima pubblicazione dell’omonimo album uscito su etichetta Iris e distribuito da Sony Music, a febbraio il tour varcherà i confini nazionali e raggiungerà per la prima volta anche la Russia, dove sarà il 12 a San Pietroburgo e il 13 a Mosca.

A più di tre anni di distanza dal successo dell’album multiplatino L’Amore comporta, Antonacci torna con tredici brani inediti, dei quali lo stesso cantautore ha seguito la produzione artistica e gli arrangiamenti, in collaborazione con Fabrizio Ferraguzzo, Davide Tagliapietra, Placido Salomone e Stefano De Maio.

L’album è stato anticipato dal singolo In mezzo al mondo, brano caratterizzato da atmosfere anni 80/90 che tiene fede allo spirito cantautorale tipico dell’artista milanese.

