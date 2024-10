‘Il Sole 24 ore’: “Sostenibilità, Università di Reggio Calabria decima in Italia”

Il prestigioso quotidiano ‘Il Sole 24 ore’ come ogni hanno ha stilato la classifica delle università italiane. Diversi i parametri e i fattori di incidenza, la classifica infatti non prevede un ‘vincitore’ assoluto ma diversi atenei che si contendono il primato in base ai molteplici macro aree. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per quanto riguarda la sostenibilità (ovvero il numero medio di docenti di ruolo nelle materie di base e caratterizzanti per corso di studio) entra nella top ten guadagnando il decimo posto, mentre Messina occupa la settima posizione.

L’ateneo reggino va bene anche sui fondi esterni (quindicesimo posto) mentre ha notevoli margini di miglioramento in tutti gli altri campi. In particolare nelle aree relative alla soddisfazione, occupazione, ricerca ed efficacia, l’Università Mediterranea gravita quasi sempre attorno alla cinquantesima posizione.