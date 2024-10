‘Solidarietà a Falcomatà’: il sindaco di Bagaladi spinge ma trova un muro

Processo Miramare, dal giorno della sentenza d’appello che ha visto nuovamente condannato il sindaco Giuseppe Falcomatà e buona parte della giunta del primo tempo dell’amministrazione comunale, sono arrivati comunicati stampa di circoli e gruppi locali di centrosinistra in sostegno del primo cittadino sospeso.

Tra le note che non sono uscite sulla stampa, una a firma dei sindaci dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

La vicinanza dei sindaci a Falcomatà: “Limitare responsabilità degli amministratori, abuso d’ufficio e legge Severino bloccano attività amministrativa. Vicinanza e pieno sostegno al sindaco Falcomatà”, si legge nella bozza della nota in teoria pronta ad essere inviata, secondo quanto raccolto da CityNow, alle testate giornalistiche.

Alla base dello ‘stop’ del comunicato in favore di Falcomatà ci sarebbe il netto disaccordo di alcuni amministratori locali. Se è vero infatti che la riforma della Legge Severino sembra incontrare sempre più il favore bipartisan di sindaci di entrambe le sponde politiche, la parte della nota stampa relativa al ‘sostegno e alla vicinanza’ nei confronti di Falcomatà non sembra aver trovato l’accordo di diversi amministratori locali.

In particolare, il riferimento nella nota alla sottoscrizione di un “documento di vicinanza e solidarietà al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, sospeso per via dell’applicazione della Legge Severino in seguito ad una condanna per abuso d’ufficio” avrebbe incontrato il netto rifiuto di numerosi sindaci, indisponibili a connotare da un punto di vista politico la vicenda della Legge Severino.

Tra i sindaci metropolitani che gradirebbero l’unità di intenti e l’emissione del comunicato stampa c’è, in modo del tutto comprensibile, il primo cittadino di Bagaladi, Santo Monorchio. Rieletto nel 2019, il sindaco di Bagaladi è legato da una stretta parentela con Falcomatà, essendo il padre della moglie del primo cittadino sospeso. Già presidente dell’associazione dei comuni dell’Area Grecanica, Monorchio sembra essere tra i principali promotori del comunicato stampa di sostegno a Falcomatà.

Non sembrano essere dello stesso avviso però diversi amministratori locali, che vorrebbero esprimersi soltanto nel merito della riforma della Legge Severino da cui dipende la sospensione per abuso d’ufficio, senza alcun riferimento al sostegno e alla vicinanza nei confronti di Falcomatà. Comunicato stampa dunque ‘parcheggiato’, in attesa di capire le future evoluzioni. Possibile, a questo punto, che non veda mai la luce.