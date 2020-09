Reggio, la solidarietà delle candidate S'Intesi alla giornalista Alessia Candito

"Fascisti e nazisti non possono e non devono essere presenti in alcuna compagine elettorale". L'appello delle candidate di S'Intesi

Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla giornalista Alessia Candito bersaglio dei volgari attacchi di chi, oggi, si candida ad amministrare la città parlando di legalità, ma sui social mostra il suo vero volto intollerante e reazionario che è tipico dei fascisti nemici della libertà stampa.

Alessia Candito ha condotto un'inchiesta puntigliosa andando a scoprire come, in alcune liste presenti alle prossime elezioni comunali, si nascondano nostalgici del ventennio, ultras del più violento e criminale regime che la nostra Italia abbia mai conosciuto. Fascisti e nazisti non possono e non devono essere presenti in alcuna compagine elettorale. Sono fuori legge e violano la Costituzione democratica e antifascista nata dalla Resistenza a quella dittatura sanguinaria.

Tuttavia, ancora, c'è chi si ostina a sbandierare fasci e croci uncinate. Alessia, sulle pagine di Repubblica, ne ha coraggiosamente fatto nomi e cognomi tirandosi dietro le ingiurie di quanti vorrebbero metterle un bavaglio.

Attacchi volgari, misogini e pericolosi. Una cosa inaccettabile che espone la coraggiosa giornalista a pericolosi rischi, trasformandola in obiettivo per mitomani, revisionisti, negazionisti e feticisti del "mascellone". Una vergogna inaudita. Convinti che niente e nessuno potrà mai scalfire la penna della Candito, noi - come donne democratiche e antifasciste - continueremo a starle accanto come lo faremo con quanti, scrupolosamente, svolgono il loro lavoro in favore della verità e della giustizia.

Le candidate della lista S'intesi