Il sorriso di Rebecca torna in campo: al Palacalafiore il Terzo Memorial a lei dedicato

Ci sono storie che non smettono mai di commuovere, perché nascono dall’amore più puro e trovano nello sport un modo per continuare a vivere. È con questo spirito che il prossimo 27 dicembre, a partire dalle ore 17, il Palacalafiore aprirà le sue porte al Terzo Memorial “Rebecca Cuzzucoli”, il torneo di basket giovanile organizzato anche quest’anno dal Supporters Trust in collaborazione con la Viola per ricordare la piccola Rebecca, scomparsa prematuramente a soli 5 anni, ma già innamorata e tifosissima della squadra neroarancio.

Rebecca amava il basket con l’entusiasmo tipico dei bambini, quello che illumina gl occhi e rende ogni gioco una festa. Ed è proprio una festa di sport, memoria e solidarietà quella che andrà in scena sul parquet reggino, dove quattro squadre Under 13 si sfideranno non solo per vincere, ma soprattutto per onorare il suo ricordo.

A scendere in campo saranno: Kleos Lazzaro; Pizzo Play Ground; Orsa Barcellona Pozzo di Gotto e la nostra Redel Viola.

Il torneo sarà strutturato con due semifinali tra: Redel- Pizzo Orsa-Kleos e due finali, accompagnate da una coinvolgente gara del tiro da tre punti, momento sempre atteso e capace di accendere l’entusiasmo sugli spalti. Al termine delle gare è previsto un rinfresco per tutte le squadre partecipanti, a sottolineare il valore della condivisione e dell’amicizia prima ancora del risultato sportivo.

Le premiazioni saranno semplici ma cariche di significato perché in un giorno come questo non conta chi arriva primo, ma chi sceglie di esserci: quattro coppe, tre uguali per il 2°, 3° e 4° classificato e una diversa per chi si aggiudicherà il primo posto, ad ogni partecipate verrà consegnata una medaglia.

Non mancheranno poi premi “speciali” che saranno 3, rispettivamente: al miglior tiratore da 3 punti, al miglior top scorer e il premio fair play.

Un Memorial che guarda anche oltre il campo, durante l’evento sarà infatti possibile donare un’offerta libera, che verrà interamente devoluta al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Gom di Reggio Calabria, trasformando il ricordo di Rebecca in un gesto concreto di aiuto per altri bambini e famiglie che stanno affrontando battaglie difficili.

Il Terzo Memorial “Rebecca Cuzzucoli” non è solo un torneo di basket: è un abbraccio collettivo, un modo per dire che l’amore non si spegne, che i sogni dei più piccoli possono continuare a correre su un parquet, tra un canestro e un applauso: il 27 dicembre, al Palacalafiore, Rebecca sarà ancora lì, in ogni passaggio, in ogni sorriso, in ogni cuore che batterà più forte.