‘La Sosta’, grande chiusura del Jazzmin 2019 con Sade Mangiaracina

Ospiti di livello internazionale in concerto a La Sosta per il Jazzmin che con l'ultimo concerto conclude la rassegna 2019

Finale con il botto per la trentaduesima rassegna internazionale Jazzmin, che ha visto e vede calcare il palco dello storico locale ‘La Sosta’ di Villa San Giovanni da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, ospiti di rilievo in concerto a La Sosta per il Jazzmin che con l’ultimo concerto si avvia alla chiusura della rassegna 2019.

LEGGI ANCHE

Lunedi 1 aprile si esibirà SADE MANGIARACINA 4TET feat Greg Osby.

Siciliana di origine tunisina, Sade Mangiaracina col suo ultimo album “Le mie donne” esordisce sulla Tǔk Music di Paolo Fresu.

LEGGI ANCHE

Un tributo alla donna, attraverso una galleria di ritratti femminili che vanno da Rosa Parks ad Amelia Hearheart, da Coco Chanel ad Anna Frank, passando per Malala Yousafzai, Rita Atria, Frida Kahlo e il premio Nobel Aung San Suu Kyi. Sade ha composto ed arrangiato tutti i brani, che mettono in evidenza la sua anima mediterranea inserita nel contesto della musica improvvisata ed è accompagnata da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria.

Dal vivo sarà accompagnata dal celebre sassofonista americano Greg Osby, e dal musicista tunisino Ziad Trabelsi, colonna portante dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!