‘La Sosta’, nuovo appuntamento del Jazzmin con il trio ‘Atomic bass’

Sumire Kuribayashi al La Sosta si esibirà in un trio completato da Giuseppe Bassi e Sebaastian Kaptein

Prosegue la trentaduesima rassegna internazionale Jazzmin, che vede calcare il palco dello storico locale ‘La Sosta’ di Villa San Giovanni da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, ospiti di rilievo in concerto a La Sosta per il Jazzmin 2019.

LEGGI ANCHE

Domani, 25 marzo, appuntamento con Atomic Bass. La pianista e compositrice Sumire Kuribayashi, originaria di Saitama, a pochi km da Tokyo, è uno dei migliori nuovi talenti della moderna scena jazzistica giapponese. Dopo essersi laureata alla Shobi University, ha pubblicato il suo primo album “Toys” nel 2014 per l’etichetta Somethin’cool Records.

Sumire Kuribayashi al La Sosta si esibirà in un trio completato da Giuseppe Bassi e Sebaastian Kaptein.

Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!