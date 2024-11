AIRC Comitato Calabria presenta “Con la testa e con il cuore si va ovunque”

Il Comitato Calabria AIRC presenta Giusy Versace e Raimondo Todaro in “Con la testa e con il Cuore si va ovunque”, un emozionante spettacolo musicale tratto dall’autobiografia di Giusy Versace e nato dall’incontro della campionessa paralimpica con il maestro di ballo Raimondo Todaro nel corso della trasmissione Rai “Ballando con le stelle” che li ha consacrati vincitori dell’edizione 2014.

Lo spettacolo rientra tra le iniziative promosse dall’AIRC per il “Nastro Rosa” all’interno della XXIV edizione della Campagna BCA Breast Cancer Awareness che dall’1 al 31 ottobre unisce donne e uomini in ogni parte del mondo per migliorare la consapevolezza, raccogliere fondi e ispirare azioni significative nella lotta contro il tumore al seno.

“Con la testa e con il cuore si va ovunque” non è solo uno spettacolo ma un’occasione per amare la vita. Il racconto della vicenda personale che ripercorre il dramma vissuto dall’artista a soli 28 anni ed il suo percorso di risalita verso una nuova vita (la sua nuova vita è appunto il sottotitolo del libro edito da Mondadori) che la porta ad essere la prima atleta italiana a correre con un’amputazione bilaterale su delle protesi in carbonio. Sempre nuovi e diversi obiettivi da raggiungere, dapprima grazie allo sport ed in seguito ai ritmi della danza, ma sempre con il sostegno di coloro che le sono stati accanto, la famiglia e gli amici.

Ospite della serata il cantante Daniele Stefani, interprete del singolo “Un giorno d’amore” (Sony Music), presente nel film Gomorra e reduce dal Festival di Sanremo con la canzone “Chiaraluna”.

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Cosenza, dal Coni e dal Comitato italiano Paralimpico Calabria ed è organizzato in collaborazione con Piano B – Event Project Management.

L’incasso sarà interamente devoluto a sostegno della ricerca oncologica.

Sostengono AIRC Comitato Calabria: Retrò , Gruppo Aceto Automobili, Fondazione Carical, BCC Mediocrati​, Rossopomodoro Rende​, Hotel San Francesco​, 87Cento​, Associazione A Pois ​, Let Live onlus.