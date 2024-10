Sosteniamo la BIC! Al via il crowdfunding Vodafone – OSO (ogni sport oltre) per il progetto ‘Mettiamoci in gioco”

La conclusione della stagione sportiva 2018/2019 non arresta la Farmacia dott.ssa Pellicanò R.C. BIC, che prosegue un percorso di sensibilizzazione, integrazione ed inclusione nelle scuole del territorio calabrese intrapreso nel 2016, attraverso il progetto MettiAmoci in gioco, ideato dal Vice Presidente Cugliandro per coloro che saranno gli uomini e le donne del futuro.

Il progetto ha superato il vaglio della Fondazione Vodafone – Oso (Ogni sport oltre), che da anni promuove la realizzazione di progetti legati allo sport per persone diversamente abili, consentendo la partenza della campagna di crowdfunding il 28 marzo, affinché il progetto riesca a fare il salto di qualità.

Di seguito il messaggio di Amelia Eva Cugliandro