Reggio, in Confindustria l’evento ‘Sostenibilità in Calabria’

Lunedì 24 marzo alle ore 15.00, presso la sede territoriale di Confindustria Reggio Calabria in Via del Torrione 96, si terrà l’evento “SOSTENIBILITÀ IN CALABRIA: Azioni locali e strategie globali – Esperienze e percorsi di sostenibilità”, promosso da Unindustria Calabria.

Un appuntamento di grande rilievo per approfondire tematiche legate alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del territorio calabrese, con il coinvolgimento di imprese, istituzioni e stakeholder locali.

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale e associativo. Dopo i saluti istituzionali di Domenico Vecchio (Presidente Confindustria Reggio Calabria), Antonino Tramontana (Presidente CCIAA Reggio Calabria), Fortunato Rizzo (Presidente Comitato Regionale Piccola Industria Unindustria Calabria) e Maria Maddalena Speziali (Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Calabria), si entrerà nel vivo dell’iniziativa con l’introduzione di Filippo Arecchi, Antonello Borrello e Maria Francesca Marino, presidenti rispettivamente delle sezioni Trasporti e Logistica, Servizi alle Imprese e Meccanica e Impianti di Unindustria Calabria.

Le testimonianze delle imprese protagoniste della sostenibilità

Il cuore dell’evento sarà dedicato alle testimonianze dirette delle imprese che hanno già intrapreso percorsi di sostenibilità. Interverranno:

Andrea Razeto, Director CSR and Sustainability di Hitachi Rail

Filippo Buonafede, Planning Leader Vibo Valentia Plant di Baker Hughes

Valerio Birindelli, Struttura Sostenibilità di Ferrovie dello Stato Italiane

Lorella Flecca e Sara Paganuzzi, Open-es Alliance Expert di ENI

Chiusura affidata al presidente Ferrara

A chiudere i lavori sarà Aldo Ferrara, Presidente di Unindustria Calabria, con una riflessione sulle sfide e le opportunità della sostenibilità come leva strategica per lo sviluppo economico della regione.