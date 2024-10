Calcio, Sottil: ‘I segreti della Reggina e del suo successo’

L’ex allenatore del Catania che ha indossato anche la maglia della Reggina Andrea Sottil, parla della possibile ripartenza del massimo campionato a tuttocasertana.com, ma anche delle difficoltà della C e del dominio degli amaranto: “Ci sono le condizioni per farlo ripartire ma coi giusti mezzi. La serie A riprende. Più difficile per B e C, ma con playoff e playout. Soprattutto perché ci sono spese importanti, in particolare in C.

La Reggina ha un grande allenatore come Toscano, una società che ha ridato entusiasmo. Sintonia tra le componenti. È stata più continua, rispetto a chi ha speso più soldi. Conta molto l’organizzazione ed avere una squadra su misura di Toscano. Diciamo che è stata sotto le aspettative la Ternana per gli investimenti fatti. Dire che il Bari ha fallito è un errore.

Il Catanzaro è andato male, idem Teramo e Catania, al di là del discorso societario. Le sorprese sono Monopoli e Potenza, con due allenatori che hanno fatto gavetta e due direttori che hanno saputo costruire la squadra col tempo“.