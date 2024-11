Soverato: da ex fabbrica a contenitore di arte,musica e cultura

Dal 1 luglio al 1 settembre una ex fabbrica dismessa nel comune di Soverato (CZ) si trasforma in un contenitore di arte, musica e cultura a cielo aperto. ExCOMAC è un progetto dell’Associazione Superbo, in collaborazione con il Comune di Soverato, che punta alla riqualificazione di uno spazio urbano vuoto e decadente, dandogli valore grazie a contenuti creativi e innovativi.

exCOMAC prende il nome dalla società che precedentemente aveva animato l’edificio ormai in disuso da anni, la CO.MA.C srl che si occupava di commercio all’ingrosso di legname e materiale di costruzione. Una struttura di 1500mq completamente industriale, composta da uno spazio interno delimitato da mura alte oltre 4 metri, uno spazio esterno laterale all’edificio, un’aiuola e una corte esterna all’ingresso principale.

Dal 1 luglio al 1 settembre questo spazio tornerà a vivere attraverso mostre, installazioni, performance, una rassegna musicale, uno street food festival e un marketplace. Un polo culturale e d’intrattenimento unico nel suo genere per il territorio calabrese, che ospiterà al suo interno esperienze di rilievo internazionale e nazionale.

CALENDARIO (IN AGGIORNAMENTO):

1 luglio – Inaugurazione struttura + Conferenza stampa;

Performance artistica a cura di QUIET ENSEMBLE; presenza artistica di EMAN + Monoorga dj-set

1-17 luglio (e a rotazione per i due mesi) – CIBO Street Food Festival

Km0, street food e food truck saranno le parole chiave. Tutte le proposte food saranno piatti realizzati con materie prime di altissima qualità a km0, prodotti mai forzati chimicamente ma al contrario coltivati e raccolti assecondando i ritmi della natura al fine di non alterarne la genuinità. A metterli insieme per realizzarne i piatti del Festival, saranno le migliori realtà che rappresentano l’Italia che fa food su ruote.

10-13 luglio – MASSIMO SIRELLI live show

Costruzione e installazione di un robot la cui permanenza durerà fino a chiusura progetto.

16-17 luglio – MAKERS

Una due giorni dedicata ai designers e ai makers che hanno fatto dell’innovazione il proprio core.

30-31 luglio – UMURU

Illustratori di fama internazionale realizzeranno un muro di 45 metri indoor.

I primi due confermati sono Ray Oranges e Jonathan Calugi.

1 agosto – MARE MARE FESTIVAL

Una rassegna dedicata totalmente alla musica elettronica e alla sue contaminazioni, focalizzata su suoni “made in Italy”. L’obiettivo è quello di raccontare la scena italiana e i linguaggi contemporanei che si amalgamano a quelli passati, affrontando insieme viaggi onirici attraverso l’ascolto. Ospiti di questo primo appuntamento: Sgamo, Beat Soup e Monoorga. 2 agosto – INTO THE WOOD con ECOPLANNER

Ecoplanner è un’azienda di Roma, promuove il green life style attraverso l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di eventi ecosostenibili e un programma education focalizzato su arte e architettura che si snoda attraverso la ricerca, la comunicazione e la produzione. Durante la serata verrà ricreato un bosco all interno di exCOMAC con aree relax, video proiezioni di Mariagrazia Pontorno, live e dj set.

3 agosto – ROMA STREET ARTISTS

5 pezzi di street art realizzati live su 5 Pannelli, per abbellire senza “sporcare” la Città di Soverato.

4 agosto – PARTY VIBE

Sei ore di musica a partire dalle 18.00

6-7 agosto – COSTRUTTORI DI BICI

Un appuntamento importante con la realtà degli artigiani del movimento su due ruote alimentate da fasci muscolari, le bici. L’evento sarà un focus sulla costruzione e realizzazione delle biciclette ed ospiterà artigiani italiani delle bici. L’evento è realizzato in partnership con Ciclofficina TR22O, proveniente da Crotone.

8 agosto – MARE MARE FESTIVAL La seconda puntata della rassegna ospiterà uno showcase dell’etichetta indipendente di musica elettronica Panorama Musique Records.

9-10 agosto – GREENEXPO SOVERATO 2016 con ECOPLANNER

La prima Fiera Calabrese dedicata al mondo del green. La Fiera sarà un ampio contenitore di food, arte, artigianato, musica e design, un’immersione nel mondo dell’ecosostenibilità in un territorio che vuole aprire una nuova strada per il suo sviluppo. Il GREENEXPO 2016, offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere gli attori di un mercato in fortissima crescita e dal grande impatto sociale. 11 agosto – ELICA L’appuntamento dedicato agli artigiani dei droni avrà il proprio focus sull’esposizione degli aeromobili a pilotaggio remoto, utilizzati per il Video Making Aereo, una strategia di comunicazione sviluppata attraverso il mezzo video.

12 agosto – MIXOLOGY in collaborazione con RedBull

Contest di bartender locali

15 agosto – MARE MARE FESTIVAL

Serata di chiusura della rassegna con importanti artisti della scena nazionale.

18/25 agosto – PARTY VIBE […] www.excomac.com exCOMAC è un progetto a cura di Superbo, un’associazione No Profit con focus sulla riqualifica di strutture abbandonate. È fondata da Federica Caglioti, Maria Francesca Sansotta e Debora Gentile, con lo scopo di introdurre progetti ad accezione innovativa in Calabria, riqualificando grazie a contenuti d’interesse artistico/culturale quei ruderi che altrimenti resterebbero abbandonati a se stessi.