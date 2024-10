Soveria Mannelli celebra il 210° compleanno

Il Comune di Soveria Mannelli giovedì 19 gennaio 2017 festeggia il 210° Compleanno. La manifestazione, nata nel 2002, quest’anno avrà come filo conduttore le diverse attitudini della Cittadina calabrese, alla quale recentemente il New York Times ha dedicato un articolo. La giornata avrà inizio alle 10:00 con “Soveria città dei talenti”. Nelle scuole superiori di Soveria e Decollatura il Sindaco Leonardo Sirianni saluterà gli studenti e presenterà “Un esempio per tutti: Ralph Chiodo”, la storia di un emigrante soveritano che è diventato uno dei più importanti imprenditori del Canada grazie al suo impegno e ai suoi valori. Ralph Chiodo si confronterà poi con gli studenti.

In contemporanea, presso l’Officina delle Idee in Piazza Bonini, sarà la volta di “Soveria Città dell’Innovazione” che prevede un incontro operativo con protagonisti dell’innovazione provenienti da tutta la regione.

Introdurrà il Vice Sindaco Mario Caligiuri e coordinerà i lavori il Consigliere Comunale Florindo Rubbettino. Si proseguirà alle 10.30 presso il Palazzo Comunale “Cimino” con “Soveria città educativa”, un incontro con il Dirigente Scolastico Regionale Diego Bouché. Dopo i saluti di Leonardo Sirianni e di Mario Caligiuri, sono previsti gli interventi dei Dirigenti Scolastici Antonio Caligiuri e Margherita Primavera e di Giuseppe Spadafora, Professore dell’Università della Calabria.

Alle 12.30 in Via Campi di Lino si svolgerà “Soveria città dell’innovazione”, con l’inaugurazione dell’ampliamento delle attività dell’azienda “Creative Call”, società di servizi per le più importanti compagnie telefoniche italiane, che prevede l’assunzione di numerosi lavoratori nel 2017. Si riprenderà alle 15.30 a Palazzo Comunale “Cimino” con “Soveria città dell’informazione”, che prevede la firma del protocollo d’intesa con Liberi.TV, proposto dall’Associazione “Fiore di Lino” per diffondere l’informazione delle iniziative e delle attività culturali della comunità calabrese. A seguire, alle 16.00 sempre presso la “Sala della Libertà” del Palazzo Comunale “Cimino”, si celebrerà “Soveria città dell’identità”, con il Conferimento della sesta edizione del Premio “Manno d’Oro”, assegnato a un cittadino che abbia onorato la Città.

Quest’anno sarà insignito dell’onorificenza Stefano Maiuolo, giovanissimo musicista di Soveria, autore di un brano che sarà presentato nel corso del prossimo Festival di Sanremo. Contemporaneamente verranno attribuite anche le due consuete benemerenze civiche, assegnate quest’anno alla memoria di Giacomo Mancini, cittadino onorario della Città, del quale nel 2016 è ricorso il centenario della nascita e a Vincenzo D’Agostino, Amministratore Delegato di Omnia Energia, un’azienda calabrese particolarmente innovativa. Le cerimonie si concluderanno alle 18.00 presso la Biblioteca “Michele Caligiuri” con “Soveria Città della sicurezza”, alla presenza di Nicola Gratteri che presenterà il suo ultimo libro “Padrini e padroni. Come la ‘Ndrangheta è rimasta classe dirigente”.

Nell’occasione verrà inaugurata una sezione dedicata alle opere del magistrato. Nel commentare il calendario delle iniziative, il Sindaco Leonardo Sirianni ha dichiarato che “nonostante tutte le difficoltà, la Città di Soveria Mannelli guarda con speranza al domani e per farlo parte dalle sue radici e dalla sua storia”.

Dal canto suo il Vice Sindaco Mario Caligiuri ha affermato che “Soveria Mannelli continua a costruire il futuro in anni difficili puntando sull’innovazione e la cultura”. L’editore e consigliere comunale Florindo Rubbettino ha sottolineato che “il nostro impegno per i prossimi anni sarà quello di creare opportunità di sviluppo economico e sociale”.