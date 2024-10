Spacciava marijuana. La Polizia arresta 20enne nel Reggino

Tratto in arresto dalla polizia per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nel territorio di Cinquefrondi, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Taurianova hanno notato un’auto il cui conducente, arrestando il motore in maniera sospetta, rimaneva come in attesa.

Attività di investigazione

La conseguente attività di appostamento ha consentito agli operatori di constatare che l’uomo incontrava un altro soggetto, dal quale riceveva un involucro che nascondeva subito nella tasca del giubbotto. Assistendo a tale scena i poliziotti sono prontamente intervenuti, hanno fermato e perquisito i due uomini, risultati ventenni, rinvenendo sulla persona dell’uno una dose di circa 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa, e sulla persona dell’altro la somma in contanti di 460 euro.

Individuato pertanto quest’ultimo quale spacciatore, procedevano ad un’ulteriore attività di perquisizione presso la sua abitazione, rinvenendo un’altra somma di denaro, circa 40 grammi di cannabis sativa e 4 grammi di hashish, nonché la strumentazione idonea alla suddivisione, pesa e confezionamento della sostanza stupefacente.

In esito alle attività il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, e l’acquirente della cannabis sativa è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini personali.