Spaghetti con le uova di pesce spada, specialità estiva calabrese

Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le più celebri ricette della nostra terra.

Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione. Oggi parliamo delle uova di pesce spada.

Il periodo che va da giugno a luglio è sicuramente il migliore per preparare le uova di pesce spada, spesso bistrattate in passato – fino ad essere addirittura gettate o regalate ai poveri – e che oggi invece sono divenute oltre che pregiate anche molto ricercate dai golosi di pesce.

Con un pizzico di fortuna è possibile quindi, in questo periodo, imbattersi in delle uova fresche che sono ideali per un pranzetto estivo a base di pesce. Per un primo piatto consigliamo di utilizzare degli spaghetti, che col pesce vanno sempre a nozze.

La ricetta degli spaghetti con le uova di pesce spada

Vediamo insieme la ricetta degli spaghetti con le uova del pesce spada!

Ingredienti

1 uovo di pesce spada fresco (circa 500gr)

300gr Pomodorini pachino

1 cipolla di tropea

Olio extravergine di oliva q.b.

500gr di Spaghetti

Vino bianco q.b.

Preparazione

Lavare l’uovo di pesce spada in acqua dolce, disporlo su un panno e lasciare asciugare.

Nel frattempo prendere una padella e cominciare a far soffriggere olio, aglio e cipolla. Appena il soffritto sarà completato aggiungere l’uovo di pesce spada e il vino bianco. Lasciare sfumare per almeno 3 minuti.

Lavare i pomodorini e tagliarli a dadini ed aggiungerli al preparato con l’uovo di pesce spada. Aggiungere del sale al composto (q.b.).

Nel frattempo far bollire in una pentola l’acqua per la pasta. Appena completata l’ebollizione mettere giù gli spaghetti e aspettiamo che la pasta sia pronta.

Nel frattempo sminuzzare l’uovo di pesce spada a piccoli tocchettini. Appena la pasta è pronta sarà necessario scolarla e riversarla all’interno del sugo. Far saltare il tutto in padella per 5 minuti con una bella spruzzata di prezzemolo fresco e a piacere un pizzico di peperoncino calabrese fresco e servire.

Buon appetito e al prossimo appuntamento di “Sapori di Calabria”.