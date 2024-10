Spal-Reggina: la probabile formazione amaranto

Con Di Chiara indisponibile e Situm ancora per una gara a riposo precauzionale, mister Baroni ha comunque ampia scelta sull’undici da mandare in campo per la sfida del pomeriggio contro la Spal. Questo il possibile schieramento:

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez (Rivas); Montalto. All. Baroni