Spal, Zamuner: tra le favorite non c’è la Reggina

Il riepilogo di mercato da parte del Ds della Spal Zamuner su estense.com ed un passaggio che riguarda le possibili favorite per la vittoria finale del campionato:

“Ad oggi le squadre più competitive sono il Monza, il Lecce, l’Empoli e il Brescia. Io penso che la Spal sia dentro a questo gruppo, anche se è normale che la B sia diversa dalla A, con risultati che non sono scontati. Se i ragazzi si calano in fretta nella categoria, credo che la chiusura del mercato ci venga incontro e si possa disputare un torneo da protagonisti. Abbiamo un organico importante e le potenzialità per fare la partita, imporre il gioco e manifestare superiorità sia tecnica che fisica con elementi giovani e altri di esperienza. Se riusciamo a mettere in campo queste armi non nutro dubbi nel poter disputare un campionato di vertice”.