Reggina: dopo la sosta incontri ravvicinati. Giorni e orari dei match

La sosta per l’impegno della Nazionale ha fermato il campionato di serie B dopo sole due giornate. La Reggina ha sfiorato il bottino pieno dopo aver accarezzato l’idea del successo a Salerno, gara poi finita in parità, e vinto il match di esordio in casa con il Pescara. La valutazione sulla utilità delle pause è sempre soggettiva, di sicuro la ripresa sarà molto dura, visto che nel solo mese di ottobre la squadra di mister Toscano dovrà scendere in campo per quattro volte in pochi giorni.

Il primo appuntamento è quello fissato con la trasferta di Chiavari contro l’Entella. Si giocherà sabato 17 e l’incontro come più volte detto è stato anticipato alle ore 14. Tre giorni dopo l’atteso derby al Granillo con il Cosenza in posticipo serale ore 21. Il sabato a seguire, il 24 di ottobre, trasferta sul campo del Pordenone alle ore 14, mentre per il 28 dello stesso mese è in programma il match di Coppa Italia a Bologna, orario ancora da definire.