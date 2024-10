Allo Spazio Open un autunno ricco di appuntamenti culturali. Libri,musica,cinema e molto di più

Beat Generation, musica, reading, teatro e non solo. Appuntamenti da non perdere durante tutto il mese di novembre e i primi giorni di dicembre

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi a cura di Spazio Open. Antonella Cuzzocrea in occasione dell’anniversario dello spazio culturale sito in Via Filippini 23/25, ai microfoni di CityNow ha spiegato come nasce l’idea di programmare le attività:

“Il percorso nasce quasi per caso, ad un anno dall’apertura di Spazio Open abbiamo avuto molti riscontri da parte di tutti gli operatori culturali della città. Si è deciso di stilare un programma, nei mesi di novembre e dicembre. Gli appuntamenti sono tanti e spaziano dal reading alla poesia, alle proiezioni, al teatro. Vi aspettiamo numerosi, l’ingresso è gratuito, sarà occasione anche di acquistare i libri del nostro spazio dedicato alla cultura”.

Di seguito l’intenso programma di novembre e dicembre:

