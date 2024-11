Spazioteatro presenta la nuova stagione teatrale

Venerdì 16 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala SpazioTeatro di Via S.Paolo 19/a a Reggio Calabria, l’ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIOTEATRO presenterà la nuova stagione teatrale intitolata LA CASA DEI RACCONTI.A partire dal 31 gennaio, 5 appuntamenti con il teatro contemporaneo inaugurati dalla Compagnia Berardi/Casolari con “In fondo agli occhi”L’incontro di venerdì 16 sarà anche l’occasione per illustrare le altre attività che vedranno impegnato SpazioTeatro fino la primavera inoltrata; tra questi i nuovi laboratori per bambini e adulti, gli spettacoli per ragazzi e gli incontri con l’autore che partiranno da sabato 17.