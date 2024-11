Special British Week 2015, a Reggio la settimana di eventi culturali e sociali in Inglese. Scopri il programma!

La BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria, in occasione dell’inizio dei nuovi Percorsi Formativi 2015 per gli adulti, organizza la “SPECIAL BRiTiSH WEEK 2015”, una settimana di eventi culturali e sociali in Inglese per immergersi in maniera interessante e divertente nella cultura UK.

Le attività sono aperte a tutti gli interessati e sono gratuite. La disponibilità dei posti è limitata ed è quindi necessaria la prenotazione che può essere effettuata collegandosi al sito http://www.britishschoolrc.com/percorsi-formativi/adulti-special-british-week.

Durante tutta la settimana sarà possibile sostenere gratuitamente il test di valutazione delle competenze di lingua inglese, per definire il proprio livello di conoscenza iniziale. Per chi si iscriverà alla scuola durante la “SPECIAL BRiTiSH WEEK” sono inoltre previste riduzioni fino a 200 Euro sul costo dei Percorsi Formativi, sia graduali che intensivi.

Al termine della settimana sarà realizzato il Party conclusivo con live music, dance and games, cui potranno partecipare tutti gli studenti adulti della scuola. Tra i partecipanti all’evento verrà estratto in premio un viaggio studio a Londra di una settimana, offerto in collaborazione con la Wimbledon School of English http://www.wimbledon-school.ac.uk/.

Di seguito il dettaglio delle attività. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.britishschoolrc.com

In allegato si inviano le locandine della Special BRiTiSH Week e delle singole attività.

dal 9 al 14 Febbraio – Test Di Valutazione

Test di valutazione delle competenze di lingua inglese, per definire il proprio livello di conoscenza iniziale.

Date: from Monday 9th to Saturday 14th February

Time:

Monday-Thursday: from 9:00 am to 3:00 pm and from 7:00 pm to 8:00 pm

Friday: from 9:00 am to 8:00 pm

Saturday: from 9:00 am to 1:00 pm

Place: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13

Lunedì 9 Febbraio – Seminar: How to write your CV in English

Idee, e suggerimenti su come scrivere ”a great CV in English”: semplice, chiaro, efficace!

Date: Monday 9th February

Time: 7:45 pm – 9:00 pm

Place: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13

Mercoledì 11 Febbraio – Pub Quiz

Serata di giochi chiacchiere divertimento…. e birra in Inglese

Date: Wednesday 11th February

Time: 9:30 pm

Place: Birri Basta – Via Cattolica dei Greci 24 Reggio Calabria

Giovedì 12 Febbraio – Seminar: Study at University in the UK

Informazioni, consigli e procedure per frequentare l’università e corsi di specializzazione nel Regno Unito.

Date: Thursday 12th February

Time: 7:45 pm – 9:00 pm

Place: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13

Venerdì 13 Febbraio – Cinema in English

Proiezioni film in lingua originale con sottotitoli in inglese: «INVICTUS – L’invincibile» di Clint Eastwood, con Morgan Freeman e Matt Damon.

Date: Friday 13th February

Time: 5:45 pm

Place: Cinema Odeon – Via F. Cananzi 30

Informazioni sul film: link (http://www.comingsoon.it/film/invictus/39864/scheda/)

Venerdì 20 Febbraio – Parti-Party

Festa conclusiva della Special BRiTiSH Week: Live music, dance and games.

Tra tutti i partecipanti verrà estratto in premio un viaggio studio a Londra di una settimana, offerto in collaborazione con la Wimbledon School of English http://www.wimbledon-school.ac.uk/

Date: Friday 20th February

Time: 10:00 pm

Place: to be defined

Questa attività è gratuita e sarà riservata a tutti gli studenti adulti che alla data risulteranno iscritti alla BRiTiSH SCHOOL e che saranno presenti all’evento..