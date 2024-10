Special IH British Week – Part 1: Film, Poesia, Viaggi

Sta per iniziare la Special IH British Week della scuola di inglese IH British School. I primi tre eventi in programma

Siamo pronti per la prima parte del viaggio alla scoperta della lingua inglese! I primi tre eventi della Special IH British Week, il consueto appuntamento annuale organizzato dall’IH British School ed aperto a tutti gli adulti, saranno all’insegna della cultura, tra viaggio, cinema e letteratura.

Il primo evento, “Around the World in 80 mins”, si terrà l’11 Febbraio, alle ore 20:00, presso IH British School (Via Argine Destro Annunziata 13): gli studenti, e tutti gli adulti interessati, saranno coinvolti con giochi, enigmi e teatro interattivo, un viaggio itinerante tra le aule della scuola, ognuna rappresentante un Paese e una cultura diversa.

Il secondo evento si svolgerà il 12 febbraio, alle ore 20:00, sempre presso la scuola che ospiterà l’ “International Short Film Festival”, in cui gli studenti potranno mettere alla prova la loro cultura sul cinema e diventare, così, critici cinematografici per una notte!

Poesia e letteratura protagoniste del terzo evento: “The Different Faces of Britain”, il 13 febbraio, ore 20:00, presso IH British School, una serata durante la quale, con la guida di un docente esperto, si sfideranno gli stereotipi sulle diverse culture attraverso i versi dei poeti inglesi.

La settimana prevede una promozione che dà diritto a uno sconto di 150 euro per chi si iscriverà entro il 22 febbraio ad un corso per adulti. Le attività sono aperte a tutti gli adulti interessati e sono gratuite. La disponibilità dei posti è però limitata ed è quindi necessaria la prenotazione.

