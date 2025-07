Airshow, Frecce Tricolori nuovamente protagoniste sullo Stretto

Il 2 e 3 agosto 2025, Messina ospiterà l’Airshow Città di Messina, con una straordinaria esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio conosciuta come le Frecce Tricolori.

Un momento storico per la città, che per la prima volta vedrà il cielo dipingersi con i colori della bandiera italiana.

L’iniziativa, promossa dall’Aero Club dello Stretto con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica Militare, avrà luogo lungo il litorale di Pace.

Le prove generali si terranno sabato 2 agosto, mentre la dimostrazione ufficiale si svolgerà domenica 3 agosto, dalle 15:00 alle 18:45, con il culmine dell’esibizione tra le 18:15 e le 18:40.

L’evento sarà visibile anche da Reggio Calabria, con una vista privilegiata da Villa San Giovanni, che offrirà una prospettiva unica sullo spettacolo acrobatico.

In preparazione per l’evento, sono stati adottati provvedimenti di sicurezza, tra cui la chiusura temporanea dei parcheggi lungo la Strada Panoramica dello Stretto, dalle 7:00 alle 20:00 durante entrambe le giornate. L’accesso sarà riservato ai residenti, mentre la sorveglianza sarà garantita dalla Protezione Civile. Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato l’importanza di queste misure per assicurare il corretto svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza dei cittadini.