Spider-Man arriva a Reggio Calabria per portare un sorriso a tutti i bambini – VIDEO

Un giovane reggino dall'identità anonima che, finito il lavoro, indossa la divisa da supereroe per strappare un sorriso ai bambini

“Da un grande potere derivano grandi responsabilità“: una celebre frase molto cara a Peter Parker, alias Spider-Man, il supereroe della Marvel che da qualche giorno sembra essere arrivato proprio a Reggio Calabria.

Spider-Man reggino

Un giovane reggino infatti, la cui identità è totalmente anonima e misteriosa, si aggira virtualmente per i tetti delle case, pronto a regalare sorrisi a tutti i bambini e bambine affezionati al loro supereroe. Tramite il suo account Instagram “spidermanrc“, o all’indirizzio e-mail “spiderman_rc@libero.it” infatti, sarà possibile richiedere, in forma totalmente gratuita e personalizzata, un video saluto per i propri bimbi/e, pronti ad emozionarsi davanti al loro supereroe preferito.

Quando smonta da lavoro, e soprattutto nel week-end, questo giovane ragazzo ama dedicarsi ai bambini già duramente provati da questo anno complicato, con l’unico scopo di fare del bene e regalare sorrisi. Un’iniziativa che merita ampia promozione e che è possibile osservare concretamente tramite i post che Spiderman pubblica e pubblicherà su Instagram, dove mostrerà anche le reazioni dei bambini che scalpitano alla vista dell’uomo-ragno!

“La mia missione è far capire alle persone che basta poco per rendere un po’ meno pesante la vita durante la pandemia, soprattutto quella dei bambini…i sorrisi vanno condivisi”.

Questo il messaggio del giovane reggino pronto a stupire tutti a colpi di -video-ragnatele!

