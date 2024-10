Spinoza, Falcomatà e Sorgonà: ‘Tutti uniti, per il bene della nostra città’

È il momento della coesione. Mettere da parte polemiche e questioni politiche, ne va del futuro di Reggio Calabria. Nella battaglia contro il Covid-19 il picco dell’emergenza sanitaria sembra essere alle spalle, la crisi economica diventa il nemico principale da combattere. Questo il tema alla base del primo appuntamento di ‘Spinoza Web Edition’, ospite il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Sasha Sorgonà, ideatore di Spinoza e Presidente dei Giovani di Confcommercio, ha sottolineato come sia fondamentale in questo momento lavorare d’insieme, verso un unico obiettivo.

Il sindaco Falcomatà ha sottolineato:

“Credo che sia non solo un diritto ma anche un dovere, in un momento così, delicato, farsi avanti in prima persone con idee e progetti per il rilancio della nostra città. Serve fare gioco di squadra, bisogna ragionare come una comunità. Sono pienamente d’accordo con Sorgonà, con il quale in passato non sono mancate divergenze. Ma adesso è il momento di remare tutti insieme verso la stessa direzione.

Abbiamo creato come Città Metropolitana una Fondazione di comunità, strumento con il quale le pubbliche amministrazione possono creare lavoro, per chi lo ha perso o verso chi ha dovuto abbassare la serranda. Tutte queste figure potranno inserirsi in nuove opportunità occupazionali. Questo è il contenitore, Il contenuto va creato insieme ai cittadini e le associazioni”.