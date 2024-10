Sport – Grande appuntamento oggi al Clivia Reggio Village

Il Progetto di caratura nazionale "Freed by Football", con il triangolare che si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12

Si svolgerà oggi giovedì 26 Settembre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, la Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE – iniziativa della Commissione Europea, promossa dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – farà tappa a Reggio Calabria per il progetto “Freed By Football”.

Il Centro Sportivo “Clivia Reggio Village” ospiterà lo speciale torneo triangolare organizzato per l’occasione dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio: protagonisti, oltre ai ragazzi del noto progetto inclusivo-riabilitativo, la Rappresentativa Magistratura e Forze dell’Ordine locali e la Rappresentativa Università Mediterranea e Istituti Scolastici cittadini.