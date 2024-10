Sport, musica e cultura: una settimana di eventi con Lamezia Muse

L’Associazione Culturale Lamezia Muse , poco dopo la realizzazione della finale del Festival Canoro Lumen Calabriae svoltasi a fine maggio (un vero e proprio spettacolo con musica dal vivo, ospiti e 10 bravi e talentuosi finalisti provenienti da tutta la regione) in questa settimana di Giugno realizza 3 eventi di diversa natura ma con lo stesso obiettivo : realizzare attività e eventi per la proprio città.

Infatti gli eventi organizzati ,da o in co- organizzazione, dall’Associazione ,in calendario ,non solo rispecchiano in pieno le proprie aspirazioni , ma permettono a tutte le persone di essere interessati alle manifestazioni; in quanto saranno per tutti i gusti in questi 7 giorni : SPORT CULTURA E MUSICA.

Il primo dei tre appuntamenti si svolgerà nel centro del quartiere di S.Eufemia Lamezia Terme ,presso il Campo Polivalente di via Europa, da sempre centro di aggregazione giovanile ; Martedi’ 20 alle ore 19 sarà inaugurato il Torneo Copa SantaFè , memorial dedicato a due persone prematuramente scomparse nella cittadina. Il programma prevede l’esibizione del coro dell’Istituto Comprensivo S.Eufemia “Note Ascendenti” , cori di 40 piccole voci che ha riportato tanti successi : Partecipazione alla finale del Concorso Ragazzi in Gamba a Chiusi; partecipazione al premio regionale Ali sul Mediterraneo; inoltre sono stati presenti all’udienza del Santo Padre a Roma rimasto particolarmente colpito dalla loro bravura e dalla loro forza di volontà, definendoli un esempio da seguire… questi sono solo alcuni dei numerosi traguardi raggiunti e spettacoli realizzati. Durante la stessa serata saranno ancora i giovannissimi del quartiere ii protagonisti : si terrà infatti un mini torneo di calcetto con i Ragazzi dell’oratorio Sant’Eufemia; e infine una partitella tra vecchie glorie calcistiche di Lamezia, riunitesi per l’evento.

Mercoledì invece alle 20:30 si terrà la prima partita del Torneo di Calcetto in cui ben 9 squadre saranno impegnate, per poco meno di un mese ,per accaparrassi la prima posizione.

Domenica 25 giugno invece l’Associazione si trasferirà in un dei posti più belli e suggestivi di Lamezia ,ovvero l’Atrio G.Verdi nel cuore della zona storica di Sambiase; tra le mura antiche della location si terrà l’evento “Tradizione: Musica & Poesia” , evento in cui verrà celebrata la tradizione appunto di Lamezia, attraverso il concerto spettacolo del coro dialettale “Madonna di Dipuadi” (descriveranno in musica sentimenti popolari di 70 – 80 anni fa attraverso canti che parlano d’amore sdegno, lavoro, fede e speranza….) e inoltre lo scrittore della tradizione Salvatore De Biase intratterrà il pubblico con i sui scritti, descrivendo fatti e situazione tipiche della nostra storia.

In Agenda l’Associazione Lamezia Muse raccomanda anche il concerto di questa sera alle ore 21:00 in p.zza S. Domenica a Nicastro della Polifonica Auolos , da sempre compagna di manifestazioni e concerti.

Il coro, diretto dall’elegante e professionale M° Rosa D’Audino accompagnato dai musicisti Carlo Mercuri e Aldo Pietramala ,canteranno sulle note dei successi del cinema.

L’Associazione Culturale Lamezia Muse per questo giugno ha deciso di creare e realizzare attività di tutti i tipi per dare vita a diverse zone del quartiere, realizzando eventi di varia natura proprio per attirare le diverse generazioni, questo uno dei principali obiettivi da sempre.