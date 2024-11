Sporting Reggio e City Now portano a casa il primo trofeo della stagione

di Nicolino D’Ascoli. Primo trofeo della stagione sportiva 2013/2014 in bacheca per lo Sporting Reggio e City Now. La compagine reggina infatti, dopo una stagione giocata sempre a livelli alti, ha conquistato ieri sera il campionato di seconda divisione di calcio a 5 UISP.Lo Sporting Reggio sotto di un punto, ma con una partita in meno, nei confronti del Rusticone aveva a disposizione solo un risultato per incamerare la competizione, la vittoria. Così è stato. I ragazzi di mister Mangano nell’ultima partita disputata ieri sera presso i campi dell’ Hinterreggio Village con una bella vittoria contro Multiservice 5D hanno messo un bel punto esclamativo al campionato. La roboante vittoria per 14 a 7 ha inoltre visto primeggiare i calciatori targati City Now sia come miglior difesa che come miglior attacco del campionato, con 50 gol al passivo e 107 realizzati. Per cui le statistiche parlano chiaro, dopo sedici partite i reggini chiudono la stagione con dodici vittorie, un pareggio (contro il Rusticone, arrivato secondo) e tre sconfitte. Il miglior marcatore dello Sporting Reggio se lo aggiudica il piccolo fenomeno Sasha Merenda con 21 reti seguito da Latella e Matà a quota 11. Tutti e tre i calciatori sono stati il valore aggiunto a questa squadra che partita in sordina ha saputo reagire fino a guadagnarsi la prima posizione con prestazioni davvero degne di categorie superiori. Non vanno dimenticati inoltre tutti gli altri tesserati che hanno contribuito partita dopo partita al successo del campionato.A fine gara è il Direttore Sportivo Stefano Manglaviti ad esprimere la sua gioia per il risultato ottenuto : “E’ innegabile la soddisfazione che provo questa sera a margine del campionato conquistato. Più che una squadra di calcio siamo oramai una famiglia da tre anni, una famiglia vincente. Sono felice nel vedere lo stesso entusiasmo che provo io impresso nel volto dei ragazzi, ce lo meritiamo. Siamo stati determinati e non ci siamo abbattuti nei momenti in cui i risultati tardavano ad arrivare”. Infine una battuta arriva anche per il calcio a 11 : “ Spero che con la stessa grinta i calciatori possano affrontare quest’ultimo scorcio di campionato. Purtroppo nella competizione a 11 abbiamo avuto delle difficoltà iniziali e non siamo riusciti a reinserirci nelle posizioni che ci competono. Aspettiamo il piazzamento nei playoff e poi nello scontro secco ce la giocheremo con tutti consapevoli della nostra forza”.Anche il Direttore dell’area tecnica Domenico Cambareri ha esaltato il gruppo : “ Sono veramente soddisfatto, è una vittoria di squadra, non di singoli. Tutti hanno dato l’anima in campo attraverso la loro puntuale disponibilità e l’immancabile impegno dentro e fuori dal terreno di gioco. Considero la vittoria di oggi un piccolo traguardo, abbiamo in mente una determina progettualità che vogliamo portare a compimento, con la complicità di tutti”.Contentezza e felicità anche da parte di tutto lo staff e di tutta la redazione di City Now, il primo portale di attualità, moda e cultura in Calabria, che ha creduto sempre nelle potenzialità manageriali e sportive della dirigenza e della squadra Sporting Reggio. Non a caso le due società sane e giovani di Reggio Calabria da Settembre 2013 collaborano a stretto contatto e diffondono un nuovo modo di aggregazione sportiva e sociale , basato su semplici caratteristiche : onestà, competenza, sacrificio. i need to buy th