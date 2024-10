Reggio Calabria abbraccia Sposa In: grande successo per il Bridal Sunset – FOTO

Sposa In Group, ha lasciato a bocca aperta le future spose, le accompagnatrici ed i reggini che non sono riusciti a resistere alla curiosità di scoprire il Bridal Sunset 2020

Più di 3mila persone hanno affollato l’Arena dello Stretto nella serata di domenica 8 settembre. Il Bridal Sunset 2020, sfilata di presentazione della nuova collezione firmata Sposa In Group, ha lasciato a bocca aperta le future spose, le accompagnatrici ed i reggini che non sono riusciti a resistere alla curiosità si sono fermati a contemplare magnifici abiti da sposa.

Un grandissimo successo attraverso il quale la città ha mostrato il suo infinito affetto ad una storica attività reggina.

In 30 anni di attività allo storico negozio Sposa In si sono infatti aggiunti ‘Ego Couture‘ e ‘Maison El‘, store in cui tutti gli invitati a cerimonie importanti riescono a trovare l’abito giustoper l’occasione.

Il giorno del matrimonio è un momento unico, come unico è stato il Bridal Sunset 2020.

La serata è stata caratterizzata dalla presenza di brand nazionali ed internazionali importanti come: Luisa Sposa, Amelia Casablanca, Rosa Clara, Ronald Joice, Madeline Gardner New York, Muse by Berta, Mischalis.

Eccezionale l’esibizione delle modelle che, una dopo l’altra, si sono susseguite su di una lunghissima passerella. Ad accompagnarle la special guest dell’evento Giulia Salemi, accolta a Reggio Calabria con grande calore. Il savoir faire e la bellezza della show girl hanno reso ancora più imponenti gli abiti da sposa presentati durante l’evento. Presenti all’Arena dello Stretto anche l’emittente televisiva ‘Mi Sposo Tv’, l’unica trasmissione dedicata interamente al matrimonio.

Grazie al Bridal Sunset le future spose provenienti da tutta la Calabria ed anche dalla vicina Sicilia hanno scoperto come ogni abito firmato Sposa In sia pensato affinchè ogni donna possa indossare un’opera disegnata per esaltare la sua silhouette.

“Un evento meraviglioso, un’emozione impossibile da spiegare a parole che può comprendere solamente chi era presente alla serata. Vedere le modelle sfilare lungo la passerella indossando gli abiti che potrebbero rendere felici tantissime donne è una sensazione che non smette di stupire anche dopo tanti anni di lavoro. Gli occhi brillanti delle future spose ci hanno accompagnato durante tutta la durata della sfilata”.

L’azienda di Sposa In Group si dice orgogliosa di questa bellissima squadra.

Tutti uniti con un grandissimo amore’’ Le Spose ‘’bridalsunset2020 il meglio dei Make up artist e hair stylist @francesco.cogliandro.9 @dariocaminiti @antoamati2016 @ericaforgionecherie @anteprimarc hair @spazzole_e_fantasia @newlookteresa @nadiamastroieni @artestudiobellezza @cdbgiusepperotilio @sestosenso.parrucchieri @giacomoiparrucchieri @francesca.barilla @lamaisondescoiffeiurs i fotografi @fotocine_mavilla @photo4u_pasqualeminniti @zottwalker @francorainerifotografo @petaliefiiorieforme per le grafiche @ap.design88 . @marco.renzi @misposotv @papaleo_antonella @milanoshowrent @walterrussowalty @rosa_clara @madelinegardner @morileeofficial @angelog70 @salvatore_vella @matteo.maggini @mischalis @luisa_sposa @ameliacasablanca @danielecannata68 @aire @musebyberta #ericacunsolo.

Sposa In Group ringrazia tutti per il contribuito offerto con grande professionalità.