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Calabria, tragico schianto contro un albero: una vittima

Tragico incidente stradale: un'auto si schianta contro un albero nella notte. Morto il conducente, sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

29 Giugno 2026 - 08:51 | di Redazione

incidente squillace

Nella notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, è intervenuta nella frazione Fiasco Baldaia, nel comune di Squillace, a seguito di un tragico incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura, una Lancia Y, è andata ad impattare violentemente contro un albero terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata.

incidente squillace

A bordo del veicolo si trovava il solo conducente che, rimasto incastrato tra le lamiere a seguito del violento impatto, è purtroppo deceduto. Il personale sanitario del Suem 118, giunto tempestivamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

L’intervento dei soccorritori e i rilievi

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area interessata e del veicolo incidentato. Le operazioni di recupero della salma e di rimozione del mezzo sono state eseguite successivamente all’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e per avviare le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica del drammatico impatto.

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Vigili del FuocoSquillace Cronaca
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