SRC, presto l’attivazione del servizio navetta

La SRC, Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, in collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival e patrocinata dal Comune di Cittanova, compie un ulteriore e importante passo per andare incontro alle esigenze dell’utenza e del territorio.

Sarà attivo infatti a partire dal 9 settembre, data di inizio dei corsi, il servizio navetta da e per la stazione ferroviaria di Gioia Tauro, con fermate intermedie lungo tutto l’asse Gioia Tauro – Cittanova.

Uno sforzo in più che la SRC ha voluto compiere per sopperire alla scarsità di mezzi pubblici e consentire così, ad una fetta sempre più alta di utenti, di raggiungere agevolmente la scuola. Nei primi 3 anni di attività, molti ragazzi sono stati impossibilitati a frequentare proprio per l’assenza di trasporto pubblico oltre determinate fasce orarie.

La SRC nasce per dare un’opportunità in più ai nostri giovani, ed è proprio in quest’ottica che si adopera sempre con maggiore impegno per abbattere concretamente ogni genere di limite alla crescita umana, sociale e culturale del territorio in cui opera.

I nuovi corsi partiranno quindi, il 9 settembre, con una marcia in più! A tal proposito ricordiamo che sul sito ufficiale www.scuolarecitazionecalabria.org sono attive le iscrizioni ai Laboratori annuali, dedicati a tutte le fascie d’età, ed è possibile prenotare la propria audizione per tentare di accedere alla MasterClass, il corso triennale di formazione professionale dedicato alla fascia d’età 18-27 anni.