SS 106 – Terribile schianto tra auto, un morto

Un terribile incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SS 106 a Condofuri.

Coinvolte due macchine, una Fiat panda ed una Chevrolet. Secondo il racconto di alcuni testimoni quest’ultima proveniva da Bova e il conducente avrebbe perso il controllo colpendo la Fiat Panda.

Le due auto si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato fortissimo.

Sul posto sono subito giunti le ambulanze per i soccorsi e i mezzi dei vigili del fuoco per cercare di estrarre le persone dalle auto. Per uno dei viaggiatori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Saranno ora gli uomini della polizia stradale a cercare di fare luce sulla dinamica dello schianto.

Nell’incidente è stata anche danneggiata la vetrina di un negozio di mobili sulla 106.

I soggetti coinvolti sarebbero tutti giovani di circa 22 anni.

La redazione di Citynow si stringe al dolore dei familiari.