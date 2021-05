Bando da 50 mila euro, l'Assessore Cama rassicura gli imprenditori balneari reggini: 'Possono partecipare'

Attraverso la nota dell'Assessore all'Urbanistica Mariangela Cama, il Comune di Reggio Calabria rassicura gli imprenditori reggini preoccupati dall'impossibilità di partecipare al bando regionale che prevede sostegni da 30 a 50 mila euro per gli stabilimenti balneari calabresi.

"Come già comunicato più volte, la Città di Reggio Calabria ha già fatto la sua parte e naturalmente continuerà a farla sul tema delle concessioni demaniali marittime, sulla loro vigenza e soprattutto sull’estensione della validità delle stesse fino al 2033. Il bando regionale pubblicato da qualche giorno, rivolto al sostegno degli stabilimenti balneari, che potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per i gestori delle strutture balneari di tutti i comuni costieri calabresi, prevede tra i requisiti di ammissibilità, la regolarità delle concessioni alla data di presentazione della domanda".

Con riferimento alla vigenza delle concessioni è di pochi giorni fa la circolare diramata dal settore Urbanistica che specifica la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative fino al prossimo 31 ottobre e riguardo al bando regionale potranno partecipare pertanto tutti gli operatori reggini che presentano apposita istanza e che presentano i requisiti ivi previsti.

Tale certezza deriva, inoltre, dalle faq diramate in queste ore dalla stessa Regione, che chiariscono in ogni caso che le strutture con concessione demaniale vigente fino al 31 ottobre pv, possono partecipazione al bando.



Insieme ai tecnici del settore urbanistica del Comune - ha aggiunto l'Assessora - abbiamo attenzionato inoltre il fatto che il bando prevede la sussistenza dei requisiti fino all'erogazione definitiva dei contributi economici agli imprenditori, che probabilmente andrà oltre la scadenza del 31 ottobre.

In questo senso non ha alcuna perplessità l’Assessore Cama che ha fermamente confermato la volontà dell’Ente di proseguire con quanto finora messo in campo, che si concretizzerà con la definizione del percorso amministrativo da parte del settore comunale competente, giusta delibera di indirizzo della Giunta comunale reggina, anche in accordo alla circolare regionale che invita i Comuni a procedere in tal senso, in attesa della cosiddetta "legge ponte" ad oggi ancora al vaglio del Governo nazionale".