Stadio Granillo: si lavora per il rifacimento del manto erboso (foto)

Dopo le pessime figure delle ultime due stagioni, la scorsa addirittura con la società costretta a chiedere di poter giocare le prime due gare in trasferta e sperando che la Reggina possa tra quache giorno essere regolarmente riammessa al campioato di serie B, da qualche giorno allo stadio Oreste Granillo, hanno preso il via i lavori per il rifacimento del manto erboso. In gestione alla società amaranto fino a qualche mese addietro, vista l’attuale situazione e le incertezze per il futuro, ad occuparsene è stato direttamente il Comune di Reggio Calabria attraverso Eleonora Megale, responsabile degli impianti sportivi. I lavori sono stati affidati a “Il Giardiniere sas” di Carmelo Stelitano e procedono in maniera spedita, mentre ci informano che per quello che riguarda l’impianto di illuminazione, moderno e dotato di proiettori a led ad alta efficienza, si partirà da lunedi 17 luglio.