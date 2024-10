Villa San Giovanni, De Marco (Forza Italia): “Cosa vuole fare il Comune per lo stadio Santoro?”

Di seguito il comunicato Domenico De Marco, consigliere comunale di minoranza al Comune di Villa San Giovanni

“In coincidenza del terzo anno di mandato amministrativo e del contemporaneo avvio dei campionati di calcio, la nostra Città è ancora impreparata ad accogliere le attività agonistiche nel proprio impianto sportivo comunale a causa di un ritardo dell’azione amministrativa che, usando un termine calcistico visto il tema trattato, rilega questo governo locale “in panchina” per le magre figure sino ad oggi fatte anche nell’ambito dell’impiantistica sportiva.

In tal senso voglio ancora dare uno spiraglio a questa amministrazione che sarebbe da considerare retrocessa in tutti i sensi se non fosse altro per le risposte, senza concreto riscontro ad oggi, ricevute da parte del sindaco e del consigliere delegato allo sport sui continui rinvii rispetto a promesse di intervento e possibili soluzioni che non trovano seguito nei risultati attuali e nell’ambito dell’azione amministrativa. In sintesi anche quest’anno non si potrà utilizzare lo Stadio Comunale per poter svolgere ed assistere ad attività calcistiche agonistiche con la recriminazione che in molti comuni della Città Metropolitana si è lavorato per dare avvio a nuovi impianti sportivi o rendere sicuri quelli già esistenti.

Ed a pagare questa situazione di totale stallo sono i cittadini e gli sportivi villesi ed i tanti bambini che potranno utilizzare l’impianto per le attività di allenamento settimanale ma non per altro”, afferma De Marco.

Prosegue il consigliere comunale di opposizione.