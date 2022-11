Riparte la stagione Padel ASC Reggio Calabria

In risposta alla dilagante padel mania non poteva farsi attendere la ASC Reggio Calabria sempre pronta a stupire ed attenta alle cicliche richieste in ambito sportivo. Si stanno scaldando i motori per quella che si presenta come una entusiasmante avventura “a tutto padel”, che coinvolgerà le migliori strutture sportive della città nell’imminente stagione sportiva 2022/2023.

Le attività sono state presentate in occasione della riunione dello scorso 5 novembre, svoltasi in presenza di due figure note non solo agli addetti ai lavori, Antonio Turiano, Responsabile Padel ASC Reggio Calabria e Sergio Brando, Formatore Qualificato e Riconosciuto padel, a cui è affidato il compito di formare Istruttori di primo livello, riconosciuto dal Coni.

Grande l’entusiasmo del Presidente Provinciale ASC, Antonio Eraclini “Quella che sta per iniziare è una stagione sportiva eccezionale all’insegna non solo dell’agonismo, ma per vivere dei momenti divertenti e per fare squadra così come tipico dello spirito del padel. Sono fiero della partecipazione di professionisti del calibro di Turiano e Brando che mettendo a disposizione la propria competenza all’interno del circuito sportivo più rappresentativo della Calabria di certo alzeranno il livello tecnico anche dei Campionati e dei Tornei programmati con in palio dei ricchi premi”.

Seguiranno a breve tutte le informazioni da parte della ASC, consolidato Ente di promozione sportiva di riferimento per la Calabria, per come ufficializzato dagli ultimi dati del Registro Coni, che permette agli innumerevoli affiliati di partecipare ad eventi accessibili a tutti, in linea con la propria mission.

Ed allora, iniziamo il workout per esser pronti ad “andare in gabbia” con ASC Reggio Calabria.