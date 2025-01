Stanchezza cronica, l’endocrinologo Tromba: ‘Attenzione alle cause nascoste’

Stanchezza, fatica, spossatezza: sono sensazioni spesso legate a patologie più o meno importanti. Per stanchezza, astenia si intende una sensazione soggettiva di profonda mancanza di energia accompagnata da debolezza muscolare e fatica nello svolgimento delle attività quotidiane. Ne abbiamo parlato con il dottore Domenico Tromba, esperto endocrinologo e consigliere dell’Ordine dei medici.

“La sindrome da fatica o stanchezza cronica è un disturbo complesso e multifattoriale – spiega il dott. Tromba – che riguarda quasi l’1% della popolazione mondiale e senza una chiara differenza tra uomini e donne. Essa si caratterizza in primo luogo per la presenza di una stanchezza eccessiva , astenia con dolori muscolari, senso di malessere generale, difficoltà nel mantenere la concentrazione e sonno non ristoratore ”.

La stanchezza cronica è spesso associata a confusione mentale, mialgia e sonno non ristoratore.

Tra le varie cause endocrine di stanchezza, il dottore Tromba ricorda:

Altre cause possono riguardare periodi di forte sofferenza psicologica o stress psicofisico cronicizzato.

“Tuttavia, e purtroppo, la similarità con la depressione clinica – prosegue l’esperto endocrinologo – porta in alcuni casi a giudicare in modo sbrigativo queste persone come fondamentalmente depresse. Se da un lato vi possa essere eventualmente un vero e proprio disturbo depressivo pregresso, dall’altro ciò non vale per tutti i casi, tenendo in considerazione il fatto che questa spossatezza generale può determinare una tale alterazione della vita quotidiana al punto da poter sfociare in un vero e proprio disturbo del tono dell’umore. Concludo col dire di essere molto scrupolosi perché la nostra stanchezza è spesso causata non dal lavoro, ma da qualche patologia di cui non ci rendiamo conto.”