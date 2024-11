Startup innovative – Roadshow alla Camera di Commercio

Hand writing Start-up concept with black marker on transparent wipe board.

di Fabiana Tripodi – Il Roadshow, giunto quest’anno alla seconda edizione, é approdato oggi a Reggio Calabria, per la penultima tappa di un itinerario che ha toccato la penisola dando vita a momenti di approfondimento, networking e incontro – sia in presenza che su web – per avvicinare e informare aspiranti imprenditori sul mondo delle startup innovative.

L’incontro, rivolto a imprenditori, professionisti, consulenti aziendali, studenti e neolaureati, ricercatori e in generale a tutti coloro che vogliono informarsi sul mondo delle startup innovative e sulla policy nazionale di sostegno, s’inserisce in un contesto di forte interesse per i temi trattati, in quanto sono quasi 5mila le startup innovative italiane: i dati del 30 novembre 2015 evidenziano 4.966 startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese; di queste, 115 hanno mosso i primi passi in Calabria.

Dopo i saluti introduttivi di Francesco Venneri, commissario straordinario della Camera di commercio e dell’Azienda speciale Informa, due giovani imprenditori hanno raccontato la loro esperienza nella provincia reggina, in cui hanno dato vita alle startup Macingo Technologies di Polistena (un marketplace del trasporto merci che facilita l’incontro tra domanda e offerta di trasporto consentendone l’acquisto direttamente on-line) e la Ingreen di Reggio Calabria, nata nel 2014 dall’idea d’integrare i servizi d’ingegneria tradizionale con le nuove tecnologie per l’ambiente.

Monica Onori di SiCamera ha illustrato l’impegno del sistema camerale e di Unioncamere per le startup innovative, mentre Mattia Corbetta, Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo economico, ha parlato delle opportunità e delle evoluzioni normative riguardanti startup e PMI innovative.

L’intervento di Natina Crea, segretario generale della CdC di Reggio Calabria e direttore dell’azienda speciale Informa, é stato dedicato all’iscrizione nel Registro Imprese per le startup e PMI innovative, mentre Giuliana Cecchi di Invitalia, ha parlato di Smart & Start Italia, un incentivo del ministero dello Sviluppo economico che ha rinnovato le agevolazioni per le startup innovative estendendole all’intero territorio nazionale.

Durante l’incontro é stato presentato il Contamination Lab, a metà tra un laboratorio universitario e un incubatore d’impresa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

I Premi per l’Innovazione della Camera di commercio di Reggio Calabria sono stati assegnati alle startup F.M.B. TUBES S.R.L. e IDF S.R.L.

L’evento ha registrato un forte interesse, soprattutto da parte dei giovani del nostro territorio. Questo settore in piena crescita ha infatti, dalle enormi potenzialità per il nostro sistema economico, concetto più volte ribadito oggi dagli esperti del settore e che non deve essere visto come una “moda del momento”, ma come un vero e proprio “investimento di vita” per coloro che ne prendono parte.

Da alcuni anni infatti sono state introdotte una vasta gamma di misure per sostenere le nuove imprese innovative, ad alto profilo tecnologico, come potenziale motore di competitività e rilancio per il nostro tessuto imprenditoriale. L’impegno e la costanza rimangono però fondamentali per poter creare la propria attività.