Statale 106, il consiglio regionale approva la mozione all'unanimità: "Sia tutta a 4 corsie"

Approvata all’unanimità la mozione del consiglio regionale sulla Statale 106. Tra le proposte che questo documento avanza, quella di chiedere al Governo di rivedere la delibera CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) dello scorso 15 febbraio, attraverso la quale si è impegnato a stanziare 6,3 miliardi di risorse per opere infrastrutturali immediatamente cantierabili.

"Oltre l’80% destinate al Sud. Di queste, in particolare alla Campania ha destinato 1.700 milioni di euro (34%), alla Sicilia 1.213 milioni di euro (24%), alla Puglia 958 milioni di euro (19%), ed alla Calabria 465 milioni di euro (9%). Cioè solo il 9%! Una sperequazione che non aiuta alla Calabria a risolvere il nodo che blocca lo sviluppo della Calabria, sulla questione 106!

Il Governo con la delibera CIPESS rinuncerebbe al principio evidentemente a cui deve ispirarsi l’allocazione delle risorse attraverso le quali il Mezzogiorno dovrebbe conseguire un reale ed effettivo riequilibrio territoriale. E un impegno del Governo in tal senso offrirà la misura per capire quale sia l’approccio politico che anima la sua agenda di indirizzo, sulle opere di efficientamento di cui necessita la 106", le parole del consigliere regionale Giuseppe Neri, capogruppo di Fdi.

Occhiuto: "106 sia sicura e a 4 corsie"

“Della 106 non se ne è mai parlato tanto quanto negli ultimi mesi. È anche questo un merito della mia giunta regionale. L’Alta velocità la vedremo nel 2030, il primo lotto non ha un solo chilometro in Calabria. Con il Pnrr non si possono finanziare le strade, allora ho proposto che nell’ambito dei 30 miliardi del fondo complementare una parte di 4-5 miliardi può servire intanto per coprire interventi sulla 106, e successivamente si provvederà a reperirli per l’Alta velocità ferroviaria. Vogliamo una 106 tutta a 4 corsie", le parole del Governatore.