Furgiuele (Lega): “Con ministro Salvini S.s. 106 si farà in 5/6 anni”

"Aurelio Chizzoniti si metta dunque l’anima in pace, è nostra intenzione terminarla e metterla in sicurezza in fretta", assicura Furgiuele

“’Rincuoro l’avvocato Chizzoniti: con la Lega al governo la Ss 106 si farà e in tempi assolutamente ragionevoli, 5/6 anni al massimo. La determinazione del ministro Salvini è trovare nuovi strumenti normativi e finanziari per prevedere interventi risolutivi e stanziamenti chiari proprio per la Statale jonica. Volontà ampiamente dimostrata nell’incontro di ieri con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Si tratta di un’opera che la Calabria attende da oltre 20 anni non più procrastinabile”.

Lo dice in una nota il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, vice capogruppo alla Camera.

Tristemente nota come “strada della morte” lo stesso Salvini sollecitò più volte l’allora ministro De Micheli affinché sbloccasse l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori per metterla in sicurezza ma nulla fu fatto. Fortunatamente, oggi la Lega e il centrodestra rimedieranno agli errori evidenti dei governi precedenti. Aurelio Chizzoniti si metta dunque l’anima in pace, è nostra intenzione terminarla e metterla in sicurezza in fretta prima che aumentino le vittime”, conclude Furgiuele.